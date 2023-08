3. Liga Keine Trainerlizenz - DFB-Strafe für die SpVgg Unterhaching

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Die SpVgg Unterhaching ist mit Marc Unterberger in die neue Drittliga Saison gestartet. Das Problem: Der 34 jährige hat zwar die Lizenz zum Siegen, aber keine offizielle Lizenz zum Trainieren. Und das könnte nun teuer werden. 10.000 Euro Grundstrafe plus 3.500 Euro für jedes zusätzliche Spiel mit ihm als Cheftrainer - so das Strafmaß des Deutschen Fußball-Bundes (DFB).