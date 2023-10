Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Am Samstag empfängt der FC Ingolstadt die SpVgg Unterhaching in der 3. Liga. Während die Gäste Verletzungssorgen plagen, möchten die Schanzer ihre Defensivprobleme in den Griff bekommen.