Euro 2024 Fußball-EM-Countdown in München eingeläutet - noch 100 Tage

In München findet am 14. Juni, in genau 100 Tagen, das EM-Eröffnungsspiel der deutschen Fußballer statt. Die Stadt hat den Countdown - und damit endgültig auch das Hoffen auf ein zweites Sommermärchen - eingeläutet.