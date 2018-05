Vor 4.000 Zuschauern Nileo gewinnt Bayerisches Zuchtrennen

Der siebenjährige Hengst Nileo mit dem Deutschen Meister Michael Niemczyk als Fahrer hat am Abend das mit 20.000 Euro dotierte Bayerische Zuchtrennen in Pfarrkirchen (Lkr. Rottal-Inn) gewonnen. Und Bayerns älteste Trabrennbahn sorgte am Pfingstdienstag weiter für Verwunderung in der Sportwelt.

Prächtige Stimmung und Lob für den Veranstalter

4.000 Besucher sorgten für prächtige Stimmung beim Bayerischen Zuchtrennen. Da staunen sogar die Betreiber der großen Rennbahnen in Berlin und Hamburg. Auch von den Besitzern der Top-Pferde aus dem In- und Ausland gab es viel Lob für die Veranstalter. Gegen den allgemeinen Trend im Trabsport pilgern die Besucher an Pfingsten weiter in großer Zahl nach Pfarrkirchen.

100.000 Wettumsatz

Und auch mit den Wettumsätzen zeigt sich der kleine Verein für Traber und Warmblutzucht im Rottal zufrieden. Über 100.000 Euro wurden an den Wettschaltern umgesetzt. Beste Voraussetzungen also für den kleinen Verein, der im kommenden Jahr sein 125-jähriges Bestehen auf Bayerns ältester Trabrennbahn feiern kann.