WM 2006 gekauft? Neue Verdachtsmomente in der WM-Affäre

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main hat neue Hinweise darauf, dass die Fußball-WM 2006 in Deutschland möglicherweise gekauft war. Dokumente, die auf dem Rechner eines OK-Mitglieds gefunden wurden, unterstützten diesen Verdacht, schreibt das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" in seiner neuen Ausgabe.