Karl-Heinz Rummenigge "Wir werden uns das nicht mehr gefallen lassen"

FC-Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge über den zukünftigen Umgang des Klubs mit Kritik in den Medien, "hämische Berichterstattung", Unterlassungserklärungen, Gegendarstellungen und mehr - der deutsche Fußball-Rekordmeister will sich in Zukunft wehren.