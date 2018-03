Skispringen der Damen Althaus verfehlt Podium beim Saisonabschluss

Die Skisprung-Olympiazweite Katharina Althaus hat ausgerechnet beim Weltcupfinale im heimischen Oberstdorf ihre beiden schlechtesten Saisonergebnisse kassiert. Die 21 Jahre alte Allgäuerin wurde im letzten Springen auf der kleinen Schattenbergschanze als beste Deutsche Siebte, tags zuvor hatte es sogar nur zu Platz acht gereicht. In ihren ersten zehn Saisonwettkämpfen war Althaus stets unter den besten Drei gelandet. Als Trost bleibr der Oberstdorferin aber Platz zwei im Gesamtweltcup. Außerdem gewann das Team von Bundestrainer Andreas Bauer erstmals die Nationen-Wertung.

Deutsches Quartett in den Top-10

Hinter Althaus reihten sich Carina Vogt aus Waldstetten, die Schwarzwälderin Ramona Straub und die Oberstdorferin Juliane Seyfahrth auf den Plätzen acht bis zehn ein. Anna Ruprecht aus Schwäbisch-Gmünd wurde 24..

Takanashi Weltcup-Rekordsiegerin, Lundby Gesamtweltcupsiegerin

Siegerin an beiden Tagen in Oberstdorf war die Japanerin Sara Takanashi, die mit ihren ersten beiden Saisonerfolgen auf 55 Karrieresiege kommt. Damit überflügelte die 21-Jährige den Österreicher Gregor Schlierenzauer (53 Siege) und ist nun alleinige Weltcup-Rekordhalterin im Skispringen. Takanashi setzte sich souverän nach Sprüngen auf 99,0 und 102,5 m mit 250,4 Punkten wie am Vortag vor der Österreicherin Daniela Iraschko-Stolz (238,8) und Norwegens Olympiasiegerin Maren Lundby (231,0) durch. Ludby stand bereits zuvor als Gesamtweltcup-Siegerin fest.