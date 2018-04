Neue Trainerstruktur Schlickenrieder wird Langlauf-Bundestrainer

Peter Schlickenrieder, ARD-Experte Langlauf, kehrt in den Leistungssport zurück und übernimmt das Amt des deutschen Bundestrainers. Der Silbermedaillengewinner von Salt Lake City will seine Sportart mit neuen Ideen wieder stark machen.

Auf der neu geschaffenen Position des Bundestrainers möchte Schlickenrieder in den kommenden vier Jahren gemeinsam mit dem sportlichen Leiter Andreas Schlütter "neuen Schwung und Aufbruchstimmung ins Langlaufteam bringen", sagte Schlickenrieder im BR-Interview. Er hofft "wieder an die Erfolge früherer Zeiten anzuknüpfen."

Licht und Schatten in Pyeongchang

Bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang sah der ARD-Experte noch Licht und Schatten bei den deutschen Langläufern. Während die älteren Athleten eher enttäuschten, überzeugten ihn die Jungen: "Eine Katharina Hennig und Viktoria Karl haben für ihr junges Alter tolle Olympische Spiele erlebt."

"Ich sehe mich stark in der Rolle des Vermittlers." Peter Schlickerieder über seine neue Position

In der ARD kündigte Schlickenrieder damals an:" Der Kampfgeist ist da, der Wille ist da, jetzt muss man sich Zeit nehmen, analysieren, aufbauen und dann weiter machen." Beim Aufbau will der 48-Jährige jetzt aktiv mithelfen. Insgesamt, so Schlickenrieder im BR, seien "gute Typen" im Team dabei, mit denen er jetzt das Ziel Heim-Weltmeisterschaft 2012 angehen will.

"Es sind gute Typen dabei, wir haben eine Heim-WM und da versuchen wir jetzt das Beste rauszuholen." Peter Schlickenrieder

2002 in Salt Lake City holte Schlickenrieder Silber im Sprint.

Seit 2002 ist Schlickenrieder bereits einer vorn drei Vizepräsidenten des Deutschen Skiverbandes. Der Silbermedaillengewinner im Sprint von 2002 in Salt Lake City war nach seiner Karriere als ARD-Experte Langlauf gefragt, dazu stellte er sich jeder Menge sportlicher Abenteuer. Bei einigen konnte man ihm sogar über die Schulter schauen. Bergsteigen mit Biathlon-Star Laura Dahlmeier oder eine Alpenüberquerung mit Monoskifahrerin Anna Schaffelhuber - Filme, die man man auch im BR Fernsehen verfolgen konnte.

Großes Ziel Heim-WM

Jetzt sieht Schlickenrieder gute Möglichkeiten die deutschen Langläufer wieder in die Weltspitze zu führen. "Es ist gutes Trainerpersonal vorhanden, es sind gute Athleten vorhanden,man muss jetzt nur die Kräfte bündeln." Dafür setzt Schlickenrieder auf das Stützpunkt- und Lehrgangssystem, das nur besser vernetzt werden müsse. Und als großes Ziel winkt die Heim-Weltmeisterschaft 2012 in Oberstdorf, von der sich der neue Bundestrainer einen ähnlichen "Push" verspricht, wie damals bei der Heim-WM 2005, die dem Ausdauer-Wintersport damals viel Zulauf beschert habe.

Neuer Disziplintrainer Damen wird der Oberhofer Eric Schneider, der auf Torstein Drivenes folgt. Bei den Herren bleibt Janko Neuber in der Verantwortung als zuständiger Disziplintrainer. Zum neuen Trainerteam gehören außerdem Markus Hoffmann und René Sommerfeld, die für das Perspektivteam zuständig sind. Auch Axel Teichmann wird als Technik- und Athletiktrainer in das neue Trainerteam eingebunden.