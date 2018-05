Nach Bootsunfall Maria Höfl-Riesch erleidet Ellbogenbruch

Ellbogenbruch, Prellungen und Schnittwunde am linken Auge: Die dreimalige Ski-Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch hat bei einem Bootsunfall in Italien schwere Verletzungen erlitten.

"Leider hat es mich ein bisschen erwischt. Ein kleiner Bootsunfall am Gardasee", schrieb die 33-Jährige am Samstagabend (26.05.18) bei Instagram: "Werde gleich morgen früh in Brescia operiert. Drückt mir die Daumen." Höfl-Riesch, die 2014 ihre Karriere beendet hatte, sei beim Aussteigen ausgerutscht und auf den Ellbogen gefallen, sagte ihr Ehemann Marcus Höfl der Bild-Zeitung.

Die zweimalige Weltmeisterin postete Bilder von ihrem eingegipsten linken Arm und der Röntgen-Aufnahme des Ellbogenbruchs sowie dem Cut an der Augenbraue. Noch tags zuvor hatte sie ein Bild veröffentlicht, das sie im Bikini auf dem Boot zeigt und dazu geschrieben: "Die Boots-Saison ist eröffnet."