Traum geplatzt Neureuther muss Olympia nach OP absagen

Mit dem Slalom-Sieg am 12. November im finnischen Levi hatte der Olympia-Winter für Felix Neureuther verheißungsvoll begonnen. Doch schon Ende November kam der Garmisch-Partenkirchener beim Training in Amerika zu Fall. Das Saisonaus für Deutschlands besten Skifahrer! Der 33-Jährige zog sich dabei einen Kreuzbandriss zu. "Schon mit der bitterste Moment in meiner Karriere, jetzt wo es auch so gut gelaufen ist", sagt Neureuther, der trotz Verletzung nicht aufgeben wollte und schon wieder hart für sein Comeback trainierte. Der Plan ging nicht auf. Jetzt wurde er in Innsbruck von Doktor Christian Fink erfolgreich am linken Knie operiert.

Noch optimistisch während der Reha

"Bis jetzt muss ich echt sagen, macht mein Knie einen guten Job", sagt Neureuther noch vor Kurzem. Doch schon da wusste er, dass alles offen war: "Rückschläge werden kommen, auf das kann man sich einstellen. Es ist ja das Gute, dass man das weiß, dass es kommt."

Der Slalomspezialist hatte da allerdings sein sein Ziel noch fest im Blick: "Mein Ziel ist es, Anfang Januar wieder auf Schnee zu stehen. Erste Schneekontakt haben, langsam anfangen. Und dann hoffentlich Mitte, Ende Januar wieder richtig in den Trainingsmodus reinzukommen und Vollgas zu geben." Jetzt hat er sich doch anders entschieden.