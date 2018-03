Biathlon der Damen Dahlmeier ohne Kristallkugel, Hinz Vierte

Die 24-Jährige Oberbayerin belegte im letzten Saisonrennen über 12,5 Kilometer nach zwei Schießfehlern Platz zwölf und fiel in der Disziplinwertung hinter Kaisa Mäkäräinen aus Finnland zurück. Die Olympiasiegerin Dahlmeier ging damit im Weltcup leer aus.

Hinz und Preuß knapp am Podest vorbei

Der Sieg im letzten Rennen des Winters ging an Darja Domratschewa (Weißrussland) vor Paulina Fialkova (Slowakei) und Anais Chevalier (Frankreich). Hinz und Franziska Preuß aus Haag verpassten als Vierte und Fünfte das Podium nur knapp. Karolin Horchler aus Clausthal-Zellerfeld wurde Achte.

Biathlon-Krone für Mäkäräinen

Den Gesamtweltcup sicherte sich zum dritten Mal die Finnin Kaisa Mäkäräinen, der im Fernduell mit der dreimaligen Olympiasiegerin Anastasija Kuzmina (Platz 11) aus der Slowakei Rang sechs reichte. Mäkäräinen entschied zudem die Disziplinwertung für sich, vor dem Rennen war sie noch punktgleich mit Dahlmeier gewesen.

Saison mit Höhen und Tiefen

Die Schützlinge von Bundestrainer Gerald Hönig holten in einer Saison mit Höhen und Tiefen 15 Podestplätze, davon sieben Siege. Sie gewannen die Nationen- sowie die Staffelwertung. Bei den Olympischen Spiele hatte Dahlmeier mit Doppel-Gold und einmal Bronze groß abgeräumt. "Wir können dennoch durchaus sehr stolz sein, was in dieser Saison erreicht worden ist", sagte Hönig.