Volleyball-Viertelfinale Haching und Herrsching starten mit Auftaktniederlage

Die Herrschinger konnten den United Volley RheinMain nur im dritten Satz Paroli bieten. Den gewannen sie mit 25:19. Insgesamt verloren sie aber bei ihrem Gastspiel mit 3:1 Sätzen (25:19,25:18, 19:25, 25:15) deutlich.

Ebenso erging es den Hachingern. Auch sie konnten nur den dritten Spielabschnitt knapp für sich entscheiden (25:23). Nach vier Sätzen war auch die zweite bayerische Mannschaft in diesem Viertelfinale in der Fremde bei den Powervolleys Düren unterlegen. Nach vier Sätzen stand es 3:1 (25:23, 25:18, 23:25, 25:17).

Ausgleich in den Heimspielen möglich

Beide Teams müssen jetzt in den folgenden Heimspielen der Best-of-three-Serie nachlegen. Am Samstag greift der TSV Herrsching an (18.00 Uhr), am Sonntag spielt Unterhaching (18.00 Uhr) zu Hause.