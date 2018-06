BVV Beach Masters Volleyball Live von der Copacabana des Allgäus in Kempten

BR

Der August-Fischer-Platz in Kempten lässt jedes Jahr Beachvolleyball-Herzen höherschlagen. Das BVV Beach Master dort gehört zu den besten auf der Masters-Tour des Bayerischen Volleyball-Verbandes. Auch in diesem Jahr verspricht das Masters wieder hochklassig zu werden.

Starke Frauenkonkurrenz

In der Frauen-Konkurrenz dürfte die Favoritenrolle Kristin Standhardinger (SV Lohhof) und Bianca Zass (VC DJK München-Ost-Herrsching) zukommen. Die beiden präsentierten sich in der bisherigen Saison bärenstark. Jedoch darf auch Local Hero Nina Gleich vom TV Kempten mit Partnerin Romy Hagn vom TV Planegg-Krailing darf man nicht unterschätzen. Beide sind Bayerische Beachvolleyball Meisterinnen Indoor und auch auf der Tour bislang erfolgreich unterwegs. Genau wie auch Juliane Flessa/Laura Grell (TV Fürth 1860 / TV Erlangen) oder aber die Routiniers Bianca Peter/Gitta Sieber (DJK Augsburg-Hochzoll). Zudem feiert in dieser Saison Michaela Henry (SV Lohhof) ihr Comeback auf der Tour. Die mehrfache bayerische Meisterin startet mit Agata Leiner (FTM Schwabing) und präsentierte sich zuletzt in Ebersberg stark. Gespannt darf man auch sein, wie stark die beiden Youngster Simona Dammer/Chiara Lukes aus der Allgäuer Volleyballhochburg Mauerstetten in Kempten auftreten.

Zahlreiche Favoritten bei den Herren

Auch bei den Männern hat sich ein erlesenes Feld gefunden. Dabei gibt es eine Vielzahl an Favoriten. Yannic Beck/Benedikt Doranth (TSV Grafing / TSV Herrsching), die bayerischen Meister Lennart Kroha/Harry Schlegel (TSV Zirndorf/TSV Herrsching), Pablo Karnbaum/Tom Strohbach (TSV Grafing) sind dabei zu nennen. Aber auch die Teams Julius Höfer/Tim Noack und Konstantin Schmid/Fabian Wagner (alle vom TSV Grafing) sowie Georg Wolf/Peter Wolf (TV/DJK Hammelburg) ist der Sprung auf das Siegerpodest zu zutrauen. Einige vielversprechende Youngster gibt es auch im Feld der Männer. Vom ASV Dachau kommen Simon Pfretzschner/Samuel Sadorf und vom TSV Grafing reist Daniel Kirchner an. Er tritt in dieser Saison mit seinem erfahrenen Mitspieler Christian Seitz an. Als Local Hero hält Florian Schweikart (DJK Augsburg-Hochzoll) die Allgäuer Farben hoch. Der aus Günzach stammende Blockspezialist tritt gemeinsam mit Benny Loritz aus Karlsruhe an. Ein kleines Fragezeichen steht aber noch hinter der Teilnahme von Beck/Doranth, Wolf/Wolf und Kroha/Schlegel noch. Alle drei treten am Freitag in der Qualifikation für den Cup in Düsseldorf an. Bei erfolgreicher Quali bleiben die Teams in Nordrhein-Westfahlen. Im Falle eines Scheiterns geht es für die Teams in der Nacht zurück ins Allgäu, um in Kempten aufzuschlagen.