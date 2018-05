Tennis-WTA-Turnier in Nürnberg Das erste Halbfinale in Nürnberg

Gewitter und Regen brachten den Spielplan beim WTA-Turnier in Nürnberg gehörig durcheinander. Deshalb stehen heute Viertel- und Halbfinalspiele auf dem Plan. BR Sport berichtet im BR Fernsehen und in der BR Mediathek live vom Centre Court.

Die Belgierin Kirsten Flipkens rang Titelverteidigerin Kiki Bertens aus den Niederlanden in mehr als zweieinhalb Stunden mit 5:7, 6:3, 7:6 (7:3) nieder und steht im Halbfinale des Turniers in Nürnberg. Die Partie hatten wegen Regens von Donnerstag (24.05.18) auf Freitag verschoben werden müssen. Ebenfalls noch in einem Viertelfinale spielten die US-Amerikanerin Alison Riske und die Rumänin Sorana Cirstea um einen weiteren Halbfinalplatz. Den sicherte sich Riske - weil Cirstea mit einer Beinverletzung im dritten, entscheidende Satz aufgeben musste.

Bereits im Halbfinale spielen die Tschechin Katerina Siniakova und die Schwedin Johanna Larsson um den ersten Platz im Finale am Samstag. Die Finalgegnerin soll dann ab 15.50 Uhr zwischen der Flipkens und Riskse ermittelt werden.