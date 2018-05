Tennis WTA-Turnier in Nürnberg Barthel-Match verschoben - Aus für topgesetzte Stephens

Das Duell von Mona Barthel gegen Titelverteidigerin Kiki Bertens musste beim WTA-Turnier in Nürnberg witterungsbedingt verschoben werden. Zuvor war die topgesetzte US-Amerikanerin Sloane Stephens in der ersten Runde ausgeschieden.

Barthel hatte als einzige deutsche Spielerin die Runde der letzten 16 erreicht. Die ursprünglich für Mittwoch geplante Achtelfinalbegegnung der 27-Jährigen gegen die an Position drei gesetzte Titelverteidigerin Kiki Bertens (Niederlande) musste wegen des anhaltenden Regens auf Donnerstag verschoben werden.

Putinzewa schlägt topgesetzte Stephens

US-Open-Siegerin Sloane Stephens ist dagegen schon in der ersten Runde gescheitert. Die Weltranglistenzehnte unterlag am Mittwoch Julija Putinzewa aus Kasachstan mit 7:5, 4:6, 6:7 (3:7). Die Partie war am Dienstagabend wegen Dunkelheit abgebrochen worden und dauerte am Ende genau drei Stunden - das war das längste Match der Turnier-Historie.