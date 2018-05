Tennis-WTA-Turnier in Nürnberg Mit Barthel ist auch die letzte Deutsche raus

Die 27-Jährige Barthel unterlag bei der Generalprobe für am Sonntag (27.05.18) beginnenden French Open in Paris der an Nummer drei gesetzten Niederländerin Kiki Bertens 7:6 (7:2), 2:6, 4:6. Bei ihrer erst vierten Niederlage im 13. Duell mit Bertens konnte Barthel auch eine 4:2-Führung im dritten Satz nicht zum Einzug ins Halbfinale nutzen. Barthel war in Nürnberg durch ihren Auftakterfolg im Duell mit der Hamburgerin Carina Witthöft die einzige deutsche Spielerin unter den besten 16. Julia Görges (Bad Oldesloe), die frühere Top-10-Spielerin Andrea Petkovic (Darmstadt) und zwei weitere Deutsche Spielerinnen waren schon in der ersten Runde gescheitert.

Die ursprünglich für Mittwoch (24.05.18) geplante Achtelfinalbegegnung der 27-Jährigen gegen Titelverteidigerin Bertens musste wegen des anhaltenden Regens auf Donnerstag verschoben werden. Doch der Regen brachte den Turnierplan auch da weiter aus dem Plan. Im für den Vormittag geplante Achtelfinale fand der erste Aufschlag erst am späten Nachmittag statt.