BMW Open in München Mayer verschenkt Auftaktsieg

Der Bayreuther Tennisprofi Florian Mayer hat sein Auftaktmatch bei den BMW Open in München verloren. Der 34-Jährige unterlag dem Slowaken Martin Klizan in drei Sätzen. Weiter sind dagegen Yannick Hanfmann (München) und Matthias Bachinger (Dachau).

Bei einem seiner letzten Auftritte im Tenniszirkus verschenkte Mayer den Sieg, nachdem er den ersten Satz noch gewonnen hatte. Dabei hatte der 34 Jahre alte Routinier im entscheidenden dritten Satz schon mit zwei Breaks und 3:0 geführt, nach einer kurzen Unterbrechung dann aber kein Spiel mehr gewonnen. Mayer hatte jüngst angekündigt, im Herbst seine aktive Laufbahn zu beenden.

Hanfmann und Bachinger machen's besser

Yannick Hanfmann aus München hatte zuvor sein Erstrundenmatch gewonnen und trifft nun im deutschen Duell im Achtelfinale auf Turnierfavorit Alexander Zverev. Der 26-Jährige gewann souverän gegen Marcos Baghdatis aus Zypern mit 6:2, 6:4. Der Weltranglisten-118. bezwang den ehemaligen Finalisten der Australian Open in genau einer Stunde Spielzeit. Hanfmann hatte bei den BMW Open 2017 mit den Viertelfinaleinzug für Aufsehen gesorgt. Am Mittwoch geht es für den Münchner, der dank einer Wildcard im Hauptfeld stand, gegen den Weltranglistendritten Zverev. Dieser hatte in der ersten Runde ein Freilos.

Als zweiter Wildcard-Starter ist auch Matthias Bachinger eine Runde weiter. Der Lokalmatador rang den Kasachen Michail Kukuschkin mit 7:6 (10:8), 3:6, 6:3 nieder, er brauchte dafür 2:42 Stunden. Bachinger spielt nun gegen den an Nummer vier gesetzten Südkoreaner Hyeong Chung, der bei den Australian Open als Halbfinalist verblüfft hatte.