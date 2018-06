French Open Marterers Siegeszug in Paris geht weiter

Der Siegeszug Marterers in Paris geht also weiter. Gegen den nach verpasster Qualifikation als "Lucky Loser" nachträglich ins Hauptfeld gerutschten Zopp setzte sich Marterer ohne Probleme glatt in drei Sätzen durch. Am Montag (04.06.18) trifft er nun auf Rekordsieger und Titelverteidiger Rafael Nadal aus Spanien.

Nächster Gegner Rafael Nadal

Marterer brauchte zwei Tage nach seinem überraschenden Erfolg über den kanadischen Aufsteiger Denis Shapovalov nur 24 Minuten, um sich den ersten Satz gegen Zopp zu holen. Auf dem Platz 7 direkt neben dem Centre Court hatte er nach nur einer Stunde auch den zweiten Durchgang gewonnen. Der Weltranglisten-70. machte viel weniger Fehler als der ebenfalls druckvoll spielende Zopp, der schon einmal die Nummer 71 der Welt war, jetzt aber nur noch an Position 136 geführt wird.

Zopp spielte im dritten Satz besser, half beim entscheidenden Break zum 4:3 für Marterer aber erneut kräftig mit. Nach 1:39 Stunden nutzte der von Davis-Cup-Teamchef Michael Kohlmann betreute Linkshänder gleich seinen ersten Matchball.