Tennis French Open Kerbers Chance aufs Halbfinale

Es ist ein Duell, das Spannung verspricht: Angelique Kerber, die frühere Nummer eins der Tennis-Welt, trifft in Paris auf die derzeitige Weltranglisten-Erste Simona Halep aus Rumänien. Mit einem Sieg würde Kerber erstmals in die Runde der letzten Vier bei den French Open einziehen.

Duelle mit Sand und Gegnerin

So schön er auch aussieht, Kerber hat den Sand einfach nicht geliebt. "Logisch ist es nicht, weil eigentlich bringe ich viele Bälle zurück und eigentlich spiele ich gut aus der Defensive und kann auch aggressiv spielen", sagt die 30-Jährige. Dennoch, sie und der Sand wollten jahrelang nicht zusammenfinden. Jetzt aber wird es langsam. "Ich denke jetzt nicht mehr so sehr zu negativ über den Sand", erklärt die aktuelle Nummer zwölf der Weltrangliste.

Alles reine Kopfsache

Kein Wunder, derzeit spielt sie ja auch erfolgreich auf dem roten Untergrund. Kerber ist zum ersten Mal seit sechs Jahren wieder ins Viertelfinale der French Open eingezogen. "Ja es läuft bisher", erklärt die Australian und US Open-Siegerin von 2016. Aber warum läuft es jetzt? Alles reine Kopfsache: "Ich glaube, für mich auch in den vergangenen Jahren ist es mehr meine Einstellung zu Sand, auch als ich angefangen habe. Ich habe mich nicht wirklich gefreut, dass die Sandplatzssaison anfängt, sondern ich war schon direkt sehr negativ."

Beinarbeit passt

Jetzt aber ist sie positiv gestimmt, denn die Beinarbeit passt: "Das war immer das Problem ganz besonders die letzten zwei Jahre, dass ich so, nicht wirklich gut drauf bewegen konnte. Aber das hat sich auf jeden Fall verbessert." Bessere Beinarbeit und positive Einstellung ergeben zusammen eine neue Sicherheit auf Sand. Kerber fühlt sich wohl. "Ich weiß, wie mein Spiel jetzt auf Sand aussehen soll. Und das versuche ich jetzt einfach in den Matches umzusetzen." Wie belastbar Kerbers neue Freundschaft mit dem Sand ist, wird sich jetzt zeigen. Denn Simona Halep will dazwischenfunken. "Das sind die Matches wofür man trainiert und wofür man wirklich arbeitet. Ich freue mich auf Matches wie diese, werd versuchen genauso wie in den letzten Tagen, mich auf mich zu konzentrieren und versuchen rauszugehen, um das Match selber zu gewinnen." Klappt das, wird bei ihnen noch Liebe haben den Sand ihren neuen Freund.