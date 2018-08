Nix für Anfänger MTB-Tour über den Septimerpass

Mountainbiken boomt seit Jahren. Vor allem in den Bergen sind Routen oft anspruchsvoll und man braucht gleichermaßen Kondition und Technik, um sie zu bewältigen. Doch für die Anstrengungen wird man meistens durch beeindruckende Landschaftserlebnisse belohnt. Das Fitnessmagazin stellt eine landschaftlich reuzvolle, aber anspruchsvolle Tour in Graubünden vor. Von Bivio (1.769 m )über den Septimerpass nach Casaccia (1.458 m) über den Malojapass (1.812 m) nach Silvaplana (1.815 m ).

Geschichte:

Die Strecke über den Septimerpass (2.310 m) ist geschichtsträchtig: Schon die Römer benutzen den Weg als Nord-Süd-Verbindung für ihre Handelstouren und Kriegszüge. Eine restaurierte Römerbrücke über den Bach ist einer der Höhepunkte auf der Tour.

Voraussetzungen:

Für die Tour braucht man Kondition und Erfahrung, da die technischen Ansprüche teilweise anspruchsvoll sind. Steile Auf – und Abfahrten wechseln sich mit schmalen, verblockten, steilen, schottrigen Pfaden ab, so dass selbst erfahrene Mountainbiker hin und wieder absteigen und schieben müssen. Teilweise ist der kurvenreiche Trail auch flowig. Wer den technischen Herausforderungen nicht gewachsen ist, steigt ab und schiebt sein Bike. Für die Strecke von Casaccia zum Malojapass muss man die Straße benutzen, was weniger angenehm ist, aber noch einmal eine Herausforderung für die Kondition darstellt. Von Maloja nach Silvaplana lassen sich die 11 Kilometer entspannt am Südrand der Engadiner Seen zurückfahren. Insgesamt sollte man die Tour als Ganztagestour einplanen, um an den schönen Plätzen immer mal wieder eine Pause zu machen.

Das gehört in den Rucksack:

Neben Brotzeit und ausreichender Flüssigkeit, gehören Wechselwäsche und Regenklamotten in den Rucksack, Flickzeug, Handy, Karte, Sonnenschutz.

Fazit:

Eine tolle Moutainbiketour in einer gigantischen Bergwelt, wenig befahren, mit einem hübschen Abschluss bei der Rückfahrt an den Engadiner Seen. Weniger erfahrene Mountainbiker müssen damit klarkommen, dass sie einen Teil der Strecke schieben. Beste Zeit: Juni bis September.