Tipps für den Trend Aufbruch zum E-Bike-Frühling

Mehr als 700.000 E-Bikes wurden letztes Jahr in Deutschland verkauft – Tendenz steigend. Wer sich entschließt ein E-Bike zu kaufen, der sollte ein paar grundsätzlich Dinge beachten, sagt Armin Falkenhein. Er ist der Landesvorsitzende in Bayern des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) und selbst passionierter E-Biker.

Für wen sind E-Bikes geeignet?

Im Prinzip für jedermann, der ein Fahrrad mit Tret-Unterstützung haben möchte.

Es gibt Stadt- und Trekkingräder, Mountainbikes und auch Lastenräder, bei denen sich sowieso eine Motorunterstützung anbietet.

Worauf muss ich grundsätzlich achten, wenn ich mir ein E-Bike kaufen möchte?

Armin Falkenhein

Ein E-Bike nur dann kaufen, wenn man es vorher getestet hat! Man muss sich an das E-Bike und das Fahr-Verhalten des Rades mit Motor gewöhnen. Am besten: Zum Radhändler gehen, sich intensiv beraten lassen welches Modell für welchen Zweck am geeignetsten ist. Dann das Fahrrad einen halben Tag lang, am besten auf den gewohnten Strecken testen und sich dann entscheiden.

Zuletzt wurde von hohen Unfallzahlen mit E-Bikes berichtet. Ist E-Bike-Fahren gefährlicher als "normales" Fahrradfahren?

Man muss die Statistik richtig lesen. Wenn vor fünf Jahren noch sehr wenige E-Bikes auf den Straßen unterwegs waren und es in diesem Jahr mehr als drei Millionen sein werden, dann ist die statistische Wahrscheinlichkeit natürlich höher, dass Unfälle geschehen. Aber: Man muss das Rad schon beherrschen und mit der Schubunterstützung umgehen können. Daher ist es wichtig, das Fahren mit dem E-Bike tatsächlich zu üben und zu trainieren.

Sind E-Bikes eine aktuelle Modeerscheinung oder ist das ein Trend, der sich fortsetzen wird?

Das E-Bike ist eine tolle Möglichkeit unsere Mobilität im Alltag und in der Freizeit zu ergänzen und zu steigern. Es wird ein Trend bleiben der sich fortsetzt.