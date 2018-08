Sorgen um Motorsport-Legende Lungentransplantation bei Niki Lauda

Der frühere Formel-1-Weltmeister Niki Lauda musste sich einer Lungentransplantation unterziehen. Grund sei eine schwere Lungenerkrankung. Das teilte das Allgemeine Krankenhaus in Wien mit, wo Lauda operiert wurde.

Die Klinik informierte in einer sechszeiligen Pressemeldung über den Eingriff. Diese sei in Absprache mit der Familie veröffentlicht worden, sagte Sprecherin Karin Fehringer. Die Transplantation sei erfolgreich von Walter Klepetko, dem Leiter der Klinischen Abteilung für Thoraxchirurgie, und Konrad Hötzenecker durchgeführt worden.

Nach Informationen des Österreichischen Rundfunks (ORF) befindet sich der Aufsichtsratschef des Mercedes-Formel-1-Teams in einem äußerst ernsten Zustand. Der 69-jährige Lauda, der selbst in der Motorsport-Königsklasse 1975, 1977 und 1984 Weltmeister war, hatte sich in der Vergangenheit bereits zwei Nierentransplantationen unterzogen.

Lauda schon fast zwei Wochen im Krankenhaus

Erst am Mittwoch (01.08.2018) war bekannt geworden, dass Lauda schon seit knapp zwei Wochen im Wiener Krankenhaus in Behandlung war und deswegen die vergangenen beiden Formel-1-Rennen in Hockenheim und Budapest verpasst hatte. Lauda hatte sich nach ersten Informationen im Urlaub auf Ibiza eine Sommergrippe zugezogen, als die Symptome nach seiner Rückkehr schlimmer wurden, war Lauda nach Wien ins Krankenhaus geflogen. Zeitweise soll er dort sogar auf der Intensivstation behandelt worden sein.