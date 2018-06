Basketball-Bundesliga Würzburg holt Top-Center aus Spanien

Der Basketball-Bundesligist hat den britischen Nationalspieler Gabriel Olaseni verpflichtet. Der 26 Jahre alte Center war bereits in der Saison 2015/16 bei den Ligarivalen Brose Bamberg und den Gießen 46ers im Einsatz. Zuletzt spielte der 2,09 Meter große Engländer bei Montakit Fuenlabrada in Spanien.

Wucherer: Hat sich schon bewiesen in der BBL

"Er freut sich sehr darauf, in der Rolle als Starter bei uns zeigen zu können, was er drauf hat", sagte Würzburgs neuer Headcoach Denis Wucherer, der Olaseni schon in Gießen unter seinen Fittichen hatte. "Vor zwei Jahren hat er bei mir in Gießen schon in seinem ersten Profi-Jahr gezeigt, dass er zu den besseren Centern in der Bundesliga gehört", so Wucherer. Olaseni werde sich "mit jedem Center in der BBL messen können".

In 24 BBL-Partien für Gießen kam Olaseni in 27 Minuten Spielzeit auf knapp zwölf Punkte und sieben Rebounds pro Spiel – nahezu identische Werte legte er danach in den sechs Spielen der EM-Qualifikation für die britische Nationalmannschaft auf.

Geht es weiter mit Benzing?

Damit hat Würzburg bereits sechs Neuverpflichtungen getätigt und neun Profis für die neue Spielzeit unter Vertrag. Unklar ist noch die Zukunft von nationalmannschafts-Kapitän Robin Benzing, dessen Vertrag ausgelaufen ist.