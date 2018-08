Leichtathletik-EM Sprinterin Lückenkemper holt Silber, Storl nur Bronze

Sprinterin Gina Lückenkemper hat bei der Leichtathletik-EM in Berlin Silber über 100 Meter und damit die erste Medaille für das deutsche Team gewonnen. Kugelstoßer David Storl verpasste sein nächstes Gold, er holte die Bronzemedaille.

Die 21-Jährige aus Leverkusen musste sich im Finale im Olympiastadion in 10,98 Sekunden nur der ungefährdeten Britin Dina Asher-Smith (10,85) geschlagen geben. Sie feierte damit den größten Erfolg ihrer Karriere. Bronze ging an Dafne Schippers (Niederlande/10,99). Es war das erste deutsche Edelmetall über 100 Meter seit Verena Sailers Gold 2010 in Barcelona.

Storl muss sich mit Bronze abfinden

Die Gold-Serie von Kugelstoßer David Storl bei Leichtathletik-Europameisterschaften ist hingegen gerissen. Der Leipziger musste sich mit Bronze und einer Weite von 21,41 Metern begnügen. Damit verpasste es der 28-Jährige nach seinen Triumphen 2012, 2014 und 2016, als erster Kugelstoßer vier EM-Titel hintereinander zu gewinnen. Dem zweimaligen Weltmeister fehlten 31 Zentimeter auf den neuen Europameister Michal Haratyk aus Polen. Zweiter wurde dessen Landsmann Konrad Bukowiecki (21,66).