Deutsche Meisterschaften Heimspiel für Bayerns Leichtathleten in Nürnberg

Auf dem Weg zu den Europameisterschaften nach Berlin machen Bayerns Leichtathleten einen Zwischenstopp bei den Deutschen Meisterschaften in Nürnberg. Sie beginnen am Freitag und finden das ganze Wochenende statt.

Ein echtes Heimspiel wird’s für Martin Grau. Der 26-jahrige Hindernisläufer aus Höchstadt freut sich besonders auf Nürnberg, auch weil er dort vor drei Jahren erstmals deutscher Meister wurde. Diesen Erfolg würde er gerne wiederholen.

Dritter Meistertitel in Folge für Hering?

Auch 800-Meter-Läuferin Christina Hering aus München hat nur beste Erinnerungen an die Frankenmetropole: "Hier stammt ja meine Bestzeit her, dadurch ist die Motivation noch viel größer", sagt die 23-Jährige. Für sie geht es um den dritten Meistertitel hintereinander. Und den kann sie ohne großen Druck angehen. Für die Europameisterschaften in Berlin ist sie nämlich schon nominiert.

Trefz mag das "Heimspiel"

Auch der in Starnberg geborene Johannes Trefz ist bereits für die europäischen Titelkämpfe nominiert. In Nürnberg will er seinen 400-Meter-Titel aus dem vergangenen Jahr verteidigen. "Deutscher Meister zu werden, ist überall schön. Aber hier ist es doch ein Heimspiel", so der 26-Jährige. Zudem habe er "noch eine Rechnung mit Nürnberg offen". Vor drei Jahren ist er dort knapp Vierter geworden.

Potye will das EM-Ticket

Hochspringer Tobias Potye aus München gehört zu den mindestens fünf Aktiven aus dem Freistaat, die sich bei den Deutschen Meisterschaften noch das Ticket für die EM holen können. Dort will er ins Finale. Und dafür muss er "noch ein bisschen was drauflegen", urteilt der 23-Jährige selbst. Spannung bei den Titelkämpfen in Nürnberg ist also durchaus garantiert.

Meisterschaften in der Stadtmitte und im Stadion

Die Deutschen Meisterschaften der Leichtathleten beginnen bereits am Freitag mit einem Kugelstoßwettbewerb mitten in der Stadt auf dem Hauptmarkt und mit Auftritten der paralympischen Sportler. Alle weiteren Disziplinen finden am Samstag von 10.00 bis 19.45 Uhr sowie am Sonntag von 12.30 bis 19.20 Uhr im Max-Morlock-Stadion statt.