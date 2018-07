DM Leichtathletik Bayerische Siege am Finaltag

Die Deutsche Meisterschaft von Nürnberg macht Lust auf die Heim-Europameisterschaft in zwei Wochen in Berlin. Auch viele bayerische Leichtathleten zeigten sich bereits in Top-Form oder nutzen ihre letzte Chance auf die WM-Norm.

Über 400 Meter war Titelverteidiger Johannes Trefz (München) der Gejagte, aber der Münchener hielt die Konkurrenz auf Distanz und holte sich mit persönlicher Bestleitung den Titel, vor Lokalmatador Patrick Schneider vom LAC Quelle Fürth, der erstmals unter 46 Sekunden blieb und damit die EM-Norm knackte. Auch über zwei Stadionrunden ging der Sieg nach Bayern. Der für Regensburg startende Benedikt Huber siegte zum dritten Mal in Folge.

Die Münchenerin Christina Hering, die in Berlin über 800 Meter als Titelverteidigerin an den Start gehen wird, erkämpfte sich über diese Strecke schon mal den nationalen Titel. Knapp daran vorbei schrammte Florian Orth. Der Regensburger verzockte sich auf den letzten seiner 5.000 Meter und wurde am Ende Zweiter. Im Hammerwurf gewann Johannes Bichler von der LG München seinen ersten deutschen Meistertitel.

Spannung im Speerwurf

Packendes Highlight dieses dritten Meisterschaftstages war der hochklassige Speerwurf-Wettbewerb. Andreas Hofmann setzte sich mit dem Meisterschaftsrekord von 89,55 m vor Olympiasieger Thomas Röhler (Jena/88,09) und dem zuletzt an einer Verletzung laborierenden Weltjahresbesten, Titelverteidiger und Weltmeister Johannes Vetter (Offenburg/87,83) durch. Vetter (92,70), Hofmann (92,06) und Röhler (91,78) belegen in der Weltjahresbestenliste die Positionen eins, zwei und drei. Das starke deutsche Trio gehört bei der Heim-EM in Berlin (6. bis 12. August) zu den Titelkandidaten.