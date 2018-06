Handball-Highlight Fürstenfeldbruck fordert Pokalverteidiger

"Ein Traumlos", so reagierte der oberbayerische Verein auf die Entscheidung. "Wir freuen uns auf die Löwen mit ihren vielen internationalen Stars", lautete eine erste Aussage auf der Homepage des TuS. Die Organisatoren wurden von Ticketanfragen regelrecht überschwemmt. Dabei steht noch gar nicht fest, um welche Uhrzeit angepfiffen wird. Die erste Runde wird am 18. und 19. August in insgesamt 16 Vierer-Turnieren ausgetragen. Der Sieger qualifiziert sich dann für die nächste Runde.

Finalrunde in Hamburg

Das Finalturnier dürfte für die Füstenfeldbrucker allerdings kaum ein Thema sein. Es findet in Hamburg am 6. und 7. April 2019 statt. Zuvor stehen am 16. und 17. Oktober das Achtelfinale sowie am 18. und 19. Dezember das Viertelfinale auf dem Programm.