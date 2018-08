Veranstaltungstipp Golf Schnupperkurs

"Golf ist teuer und sowieso kein Sport“ – Wer immer noch in solchen Klischees denkt, sollte vielleicht mal einen der vielen angebotenen und oft auch kostenlosen Golf-Schnupperkurse besuchen, wie beispielsweise beim Altmühlgolfclub Beilngries.

Im Ottmaringer Tal, zwischen Main-Donau Kanal und Schloss Hirschberg liegt der leicht hügelige Platz. Präsident Johann Pirkl ist einer, der diesen Sport liebt: "Golf ist gesundheitsfördernd, er birgt ein geringes Verletzungsrisiko, hält fit und macht auf Dauer schlank, ist weniger teuer als vielfach bevorurteilt. Golf ist ideal für Familien, Großeltern und Enkelkinder, Freunde, Paare und Einzelspieler, alles ist möglich."

Für die Schnupperkurse sollte man nur auf sportliche Kleidung und Turnschuhe achten, mehr brauchen die Teilnehmer nicht mitzubringen: "Im Laufe des Kurses bekommen sie dann auch gleich die Ausrüstung gestellt, also passende Schläger – eventuell auch für Linkshänder – und Bälle von der Driving Range. Dann wird vom Pro zunächst mal die Schlägerhaltung gezeigt, das ist das Allerwichtigste, An- und Abschläge eben und dann auch ein paar Mal putten," so Pirkl.