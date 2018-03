WM-Härtetest Deutschland startet mit Remis gegen Spanien

86 Tage vor dem Auftaktspiel gegen Mexiko trennten sich die beiden Mitfavoriten in einem hochklassigen Härtetest in Düsseldorf mit einem leistungsgerechten 1:1 (1:1). Thomas Müller sorgte mit seinem 38. Ländspieltor in der 35. Minute dafür, dass das in der ersten halben Stunde deutlich unterlegene Team von Bundestrainer Joachim Löw seine Erfolgsserie auf 22 Partien ohne Niederlage ausbauen konnte.

Spanien geht früh in Führung

Sieben Weltmeister und vier Confed-Cup-Gewinner um Kapitän Sami Khedira bot Löw bei der Premiere in den grünen Trikots in seiner Startformation auf, die auch am 17. Juni gegen Mexiko in Moskau denkbar wäre. Die Spanier zeigten sofort, dass das Duell kein Freundschaftsspiel sein konnte. In unfassbar hohem Tempo und mit großer Ballsicherheit agierten Andres Iniesta und seine Kollegen. Die DFB-Elf bekam erstmal überhaupt keine Zugriff auf den Gegner. Die logische Konsequenz: Das frühe Tor der Gäste durch Rodrigo Moreno in der sechsten Minute.

Die spanische Überlegenheit setzte sich fort. In diesem WM-Test um viel Prestige und ein gutes Gefühl zwölf Wochen vor dem Turnierbeginn spielten sich die Stars von Real Madrid und vom FC Barcelona in einen Technik-Rausch. Der Ball zirkulierte immer wieder durch die deutsche Defensive.

Müller mit dem Ausgleich

Das deutsche Pressing verpuffte hingegen noch weitgehend. Nur Timo Werner konnte die Spanier mit dem nötigen Tempo attackieren. Als Khedira ihm den Ball zusteckte, verfehlte der Leipziger (23.) den Ausgleich nur knapp. In der 35. Minute dann der Ausgleich: Müller zirkelte einen Ball unhaltbar für David de Gea ins Tor. Für den Münchner war es in seinem 90. Länderspiel der erste DFB-Treffer seit fast genau einem Jahr.

Der spanische Dirigent Iniesta wurde in der Halbzeit ausgewechselt. Doch das Spiel blieb hochklassig. Zumal die DFB-Elf nun viel mutiger agierte. Dem bis dahin verhaltenen Julian Draxler wurde ein Tor aus der Distanz von de Gea verwehrt (47.). Auch der anfangs schwache Özil fand nun besser in die Partie. Der offene Schlagabtausch ging weiter. Dieser Fußball machte beiden Teams offensichtlich Spaß. Werner (64.) und Silva (68.) schossen für ihre Teams ans Außennetz (64.). Hummels (67.) köpfte auf die Latte. Jérôme Boateng blockte Diego Costa (76.) in höchster Not. Erst als in der Schlussphase oft gewechselt wurde, war es auch mit dem hohen Tempo vorbei.

Deutschland - Spanien 1:1 (1:1)

Deutschland: ter Stegen/FC Barcelona (25 Jahre/19 Länderspiele) - Kimmich/Bayern München (23/26), Boateng/Bayern München (29/69), Hummels/Bayern München (29/63), Hector/1. FC Köln (27/36) - Khedira/Juventus Turin (30/73) ab 53. Gündogan/Manchester City (27/23), Kroos/Real Madrid (28/81) - Müller/Bayern München (28/90) ab 81. Goretzka/Schalke 04 (23/13), Özil/FC Arsenal (29/89), Draxler/Paris St. Germain (24/41) ab 68. Minute Sane/Manchester City (21/10)- Werner/RB Leipzig (22/11) ab 84. Gomez/VfB Stuttgart (32/72). -

Trainer: Löw

Spanien: de Gea/Manchester United (27 Jahre/26 Länderspiele) - Carvajal/Real Madrid (26/14), Pique/FC Barcelona (31/95) ab 51. Nacho Fernandez/Real Madrid (28/15), Ramos/Real Madrid (31/150), Jordi Alba/FC Barcelona (29/59) - Koke/Atletico Madrid (26/37), Thiago/Bayern München (26/26) ab 82. Rodri/FC Villarreal (21/1) - Silva/Manchester City (32/119) ab 71. Minute Vazquez/Real Madrid (26/4), Iniesta/FC Barcelona (33/124) ab 46. Saul Niguez/Atletico Madrid (23/8), Isco/Real Madrid (25/26) ab 59. Minute Asensio/Real Madrid (22/9)- Moreno/FC Valencia (27/4) ab 66. Diego Costa/Atletico Madrid (29/17)

Trainer: Lopetegui

Schiedsrichter: William Collum (Schottland)

Tore: 0:1 Moreno (6.), 1:1 Müller (35.)

Zuschauer: 50.653 (ausverkauft)

Gelbe Karte: keine