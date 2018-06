WM-Generalprobe Warmschießen gegen Saudi-Arabien

In Leverkusen soll die DFB-Auswahl die Vorfreude auf die Fußball-Weltmeisterschaft entfachen, die am 14. Juni beginnt - für die Fans und für sich selbst. "Alle Spieler machen jetzt einen guten Eindruck", erklärte Joachim Löw vor der Partie (B5 aktuell überträgt die Partie ab 19.29 Uhr live in voller Länge). Nach dem Testspiel gibt es für alle noch mal drei Tage frei.

Boateng soll einige Minuten spielen

Löw will weitgehend jene Elf auf den Platz schicken, die auch beim ersten WM-Gruppenspiel am 17. Juni in Moskau gegen Mexiko erste Wahl sein soll. Der Weltmeister-Coach plant, gegen den WM-Teilnehmer und krassen Außenseiter Saudi-Arabien sogar den lange verletzte Abwehrspieler Jérôme Boateng wieder in den Wettkampf zu schicken, wenn auch noch nicht über die vollen 90 Minuten.

Rotation im Angriff erwartet

Der angeschlagene Spielmacher Mesut Özil fehlt wegen einer Knieprellung."Das Spiel gegen Mexiko steht nicht infrage", betonte Löw. Stürmer Timo Werner plagt sich mit einer leichten Blessur, kann aber wohl bei der Generalprobe dabei sein.

Gegner Saudi-Arabien gehört sportlich trotz erreichter WM-Teilnahme international nur zum Mittelmaß. In der neuen FIFA-Weltrangliste steht der Kontrahent auf Rang 67, Weltmeister Deutschland führt die Liste an. Die Rollen sind also klar verteilt, weshalb Löw auch noch ein bisschen testen will. Besonders im Angriff werden im Zentrum wie auch auf den Flügeln ein paar Rochaden erweartet.