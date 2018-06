Löw startet WM-Feinschliff Boateng und Kroos im Mannschaftstraining

"Ziel ist natürlich das erste Spiel gegen Mexiko. Darauf ist der Fokus gerichtet. Bis dahin werden wir in einem sehr, sehr guten Zustand sein", lautet das Versprechen des Bundestrainers. Zuvor kommt es aber zum letzten sportlichen Probelauf gegen WM-Teilnehmer Saudi-Arabien. "Wir müssen uns steigern, definitiv", sagte auch Vize-Kapitän Sami Khedira: "Die Trainingssteuerung wird so angelegt, dass wir am Freitag spritziger sind."

Boateng trainiert, Kroos ist dabei, Özil angeschlagen

Zwei wichtige Nachrichten gab es in Eppan: Jérôme Boateng ist ins Mannschaftstraining ist ins Mannschaftstraining eingestiegen. Und auch Champions-League-Sieger Toni Kroos ist nach seinem Sonderurlaub endlich mitten drin. Der laut Löw "absolute Schlüsselspieler" wird bei der WM-Generalprobe in Leverkusen wieder die Chefrolle im deutschen Mittelfeld einnehmen. Auch Boateng hat sich nach einer vor sechs Wochen erlittenen Muskelblessur wieder herangearbeitet. Er absolvierte erstmals eine komplette Trainingseinheit. Spielmacher Mesut Özil vom FC Arsenal hingegen konnte nur ein individuelles Übungsprogramm im Fitnesszelt einlegen.

Trainingsendspurt, Testspiel und WM-Premiere

Nach der Streichung von Leroy Sané, Bernd Leno, Nils Petersen und Jonathan Tah aus dem Kader arbeitet der Bundestrainer noch bis zum Donnerstag mit 23 Spielern in Südtirol, ehe der DFB-Tross zur WM-Generalprobe gegen Saudi-Arabien in Leverkusen aufbricht. Im letzten Testspiel vor dem WM-Ernstfall dürfte Löw wie vor früheren Turnieren weitgehend die Elf auflaufen lassen, die auch am 17. Juni in Moskau gegen Mexiko in das WM-Turnier starten soll.