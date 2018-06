Nur 2:1 gegen Saudi-Arabien Mauer Pflichtsieg bei WM-Generalprobe

Mit einem laschen Auftritt gegen den krassen Außenseiter Saudi-Arabien hat Fußball-Weltmeister Deutschland noch keine Euphorie für die WM-Titelverteidigung wecken können. Gegen den Weltranglisten-67. reichte es nur zu einem 2:1 (2:0) Pflichtsieg - viel zu wenig für die eigenen Ansprüche neun Tage vor dem WM-Ernstfall gegen Mexiko im Moskauer Luschnikistadion.

Das lange Zeit lockere Angriffstraining führte vor 30 210 Zuschauern in der ausverkauften BayArena nur zum achten Länderspieltreffer des Leipzigers Timo Werner (8. Minute) und einem Eigentor des von Thomas Müller im Zweikampf bedrängten Saudi-Verteidigers Omar Hausawi (43.). Taissir Al-Dschassim (85.) erzielte im Elfmeter-Nachschuss den Treffer für die Gäste. Zuvor hatte Torwart Marc-André ter Stegen gegen Mohammed Al-Sahlawi pariert. Der agile Angreifer Marco Reus und Mittelfeldspieler Sami Khedira hatten noch Pech mit Pfostentreffern. Zahlreiche Nachlässigkeiten in der Defensivarbeit konnten von den Gästen nicht bestraft werden, die kurz vor Schluss beinahe noch den Ausgleichstreffer erzielt hätten.

"Ich mache mir keine Sorgen. Ich weiß, dass wir uns steigern müssen. Aber wenn das Turnier beginnt, werden wir da sein." Bundestrainer Joachim Löw

Löw mit Wunsch-Elf

Bundestrainer Joachim Löw präsentierte bei der Generalprobe praktisch seine komplette WM-Wunschelf. Nur Mesut Özil fehlte in der für die Mexiko-Partie in neun Tagen in Moskau erwarteten Formation wegen Rückenproblemen. Reus als spielstarke zweite Spitze neben Werner und Julian Draxler auf der Halbposition durften als potenzielle Ersatzkandidaten vorspielen.

"Nach zwei Wochen Trainingslager fehlen die Kräfte, das ist normal. Nächste Woche werden wir mehr Power haben." Joachim Löw

Jérôme Boateng bekam nach sechs Wochen Verletzungspause die Chance, sich 45 Minuten neben Mats Hummels in der Abwehrzentrale gegen einen bestenfalls zweitklassigen Gegner wieder an Wettkampfniveau heranzutasten. Gleich nach dem Spiel verabschiedeten sich Manuel Neuer und Co. in einen Drei-Tage-Urlaub, bevor es am Dienstag ins WM-Quartier nach Watutinki geht. Vor den Toren Moskaus soll dann der letzte WM-Feinschliff folgen.

Deutschland - Saudi-Arabien 2:1 (2:0)

Deutschland: Neuer/Bayern München ab 46. ter Stegen/FC Barcelona (26/20) - Kimmich/Bayern München ab 81. Ginter/Borussia Mönchengladbach, Boateng/Bayern München ab 46. Süle/Bayern München, Hummels/Bayern München, Hector/1. FC Köln - Kroos/Real Madrid, Khedira/Juventus Turin - Müller/Bayern München ab 74. Brandt/Bayer Leverkusen, Draxler/Paris St. Germain, Reus/Borussia Dortmund ab 57. Gündogan/Manchester City - Werner/RB Leipzig ab 62. Gomez/VfB Stuttgart

Trainer: Löw.

Saudi-Arabien: Al-Mayouf/Al-Hilal - Al-Shahrani/Al-Hilal, Osama Hawsawi/Al-Hilal, Othman/Al-Nassr, Al-Harbi/Al-Ahli Dschidda ab 46. Al-Burayk/Al-Hilal- Otayf/Al-Hilal ab 75. Al-Moqahwi/Al-Ahli, Al-Jassim/Al-Ahli Dschidda- Al-Faraj/Al-Hilal ab 90.+1 Al-Khaibari/Al-Shabab , Al-Shehri/CD Leganes - Al-Dawsari/FC Villarreal ab 87. Bahebri/Al Shabab, Al-Muwallad/UD Levante ab 62. Al-Sahlawi/Al-Nassr

Trainer: Pizzi

Schiedsrichter: Slavko Vincic (Slowenien)

Tore: 1:0 Werner (8.), 2:0 Othman (43., Eigentor), 2:1 Al-Jassim (85.)

Zuschauer: 30.210 (ausverkauft)

Gelbe Karte: - Al-Moqahwi

Besonderes Vorkommnis: ter Stegen hält Foulelfmeter von Al-Sahlawi (84.)