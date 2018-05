WM-Vorbereitung Erster Kurzeinsatz für Neuer gegen die eigene U20

Beide Torhüter spielten in dem geheimen Test, den das Nationalteam mit 7:1 gewann, je eine Halbzeit, teilte der Verband mit. Neuer, der seit seinem dritten Mittelfußbruch vor acht Monaten kein Spiel mehr bestritten hat, sieht sich auf einem guten Weg. "Der Fitnesszustand ist gut. Ich denke, dass die Trainer sehr zufrieden sind, auch die Fitnesscoaches. Sie haben mich in einen sehr guten Zustand bekommen", sagte der Münchner.

Letzte Testmöglichkeit für Neuer gegen Österreich

Am Mittwoch ist ein weiterer Test des DFB-Teams gegen die U20 geplant. ie eigentliche Bewährungsprobe für Neuer folgt dann aber am Samstag (18.00 Uhr) im Länderspiel in Klagenfurt gegen Österreich. Einen solchen Einsatz hatte die Sportliche Leitung um Löw und Bundestorwarttrainer Andreas Köpke zur Bedingung gemacht, damit der Kapitän am 4. Juni in den endgültigen WM-Kader berufen werden kann. Der Bundestrainer muss aus dem bisherigen 27-köpfigen Aufgebot noch einen Torwart und drei Feldspieler streichen.