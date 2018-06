Nominierung Löws WM-Kader: Das sind die Wackelkandidaten

Bundestrainer Joachim Löw meldet dem Fußball-Weltverband FIFA heute den endgültigen deutschen Kader für die Weltmeisterschaft in Russland. Vier Spieler muss Löw noch streichen. Das sind die Kandidaten.

Vier Spieler muss Löw heute benennen, die nicht mit zur WM nach Russland fahren. Noch ist unklar, auf welchen Positionen der Bundestrainer streichen wird. Sicher ist nur: Es wird einen Torwart treffen, der nach dem gelungenen Comeback von Kapitän Manuel Neuer wohl Kevin Trapp sein wird. Noch gibt es einige Varianten. Wir stellen die Wackelkandidaten vor:

Tor: Trapp oder Leno - einer muss gehen

Kevin Trapp: Der Keeper von Paris Saint Germain ist erster Streichkandidat, falls - und so sieht es aus - Manuel Neuer mit zur WM fährt. Bei seinem Klub war der Ex-Frankfurter kein Stammspieler. Wie Neuer fehlt ihm Spielpraxis.

Bernd Leno: Auch Leverkusens Keeper Bernd Leno muss noch ein wenig zittern. Allerdings wäre es eine große Überraschung, wenn nicht Trapp, sondern er die Heimreise antreten müsste.

Abwehr: Tah hat schlechte Karten

Jonathan Tah und Marvin Plattenhardt saßen in Klagenfurt 90 Minuten auf der Bank.

Jonathan Tah: Der Leverkusener bekam gegen Österreich keine Minuten und gilt als erster Streichkandidat in der Abwehr. Warum? Mit Mats Hummels, Jéôme Boateng, Niklas Süle und Antonio Rüdiger stehen bereits vier Innenverteidiger im Kader. Auf einer anderen Position kann der 22-Jährige nicht spielen.

Matthias Ginter: Auch der Mönchengladbacher durfte in Klagenfurt nicht mehr ran. Auch Ginter ist Innenverteidiger: Allerdings könnte der 24-Jährige auch als Außenverteidiger aushelfen. Und er stand bereits vor vier Jahren im WM-Kader - Löw weiß, was er an dem Ex-Dortmunder hat.

Marvin Plattenhardt: Löw hatte sich früh auf den Herthaner als Backup für Jonas Hector auf der linken Außenbahn festgelegt. Aber: Im Trainingslager hat der Berliner nicht wirklich überzeugen können. In Klagenfurt blieb er auf der Bank. Möglichwerweise hat Löw inzwischen einen anderen Spieler als Hector-Ersatz im Blick.

Mittelfeld: Rudy, Brandt und Goretzka zittern

Bekam gegen Österreich noch eine Chance: Julian Brandt

Sebastian Rudy: Für den Münchner spricht, dass er vielseitig einsetzbar ist - Jogim Löw schätzt das sehr. Allerdings: Sowohl im Mittelfeld als auch auf der rechten Außenbahn wäre Rudy wohl nur zweite oder gar dritte Wahl.

Leon Goretzka: Der Schalker, der in der neuen Saison zum FC Bayern München wechselt, spielte auch wegen Verletzungen keine gute Rückrunde und war zuletzt nicht hundertprozentig fit. Auch für ihn gilt: Auf den Positionen, die er spielen kann, ist er jeweils nicht erste Wahl.

Julian Brandt: Beim 1:2 gegen Österreich durfte sich Brandt noch einmal 67 Minuten lang empfehlen. Ein Tor hatte er auf dem Fuß. Mit fortdauernden Spielzeit ließen seine Kräfte aber nach, der Leverkusener tauchte mit der gesamten Elf ab. Vor vier Jahren wurde er noch aus dem Kader gestrichen. Auch diesmal muss der 24-Jährige zittern, denn auf den Offensivpositionen, die er spielen kann, herrscht eher ein Überangebot.

Sturm: Petersen und die Grundsatzentscheidung

Nils Petersen: Der Freiburger war die Überraschung schlechthin bei der Nominierung des vorläufigen WM-Kaders. Gegen Österreich bestritt der 29-Jährige sein allererstes Länderspiel. Ob er mit nach Russland fährt, wird wohl von der Grundsatzentscheidung des Bundestrainers abhängen, ob er zwei oder drei echte Stürmer mitnimmt.