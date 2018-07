WM-Analyse beendet Löw weist Lahm-Kritik zurück

Lahm hatte Löws Führungsstil infrage gestellt. "Ich habe es vernommen, ganz klar. Ich finde das in der Art und Weise nicht so richtig. Wir wissen ganz genau, wie wir mit jungen Spielern kommunizieren müssen und welchen Führungsstil sie brauchen", sagte Löw. Dies habe man "die letzten Jahre immer hervorragend geschafft auf unserem Weg, der uns auch zu vielen Erfolgen geführt hat. Deshalb war das in diesem Fall nicht sehr erfreulich für mich."

Zu Ergebnissen seiner WM-Aufarbeitung wollte der Bundestrainer dagegen keine Stellung nehmen, auch das seit Wochen heiß diskutierte Thema Mesut Özil blockte er ab. Er habe nach der WM den Spielern gesagt, "dass es für sie wichtig ist, in den Urlaub zu gehen, Ruhe und Abstand zu haben und sich auch Gedanken zu machen. Deswegen haben Sie bitte Verständnis, weil das ein sehr sensibles Thema ist." Er werde, so Löw, "ab jetzt mit den Spielern die Gespräche suchen. Dann werden wir auch in personeller Hinsicht Entscheidungen treffen."

Konsequenzen sind notwendig, aber noch geheim

DFB-Präsident Grindel betonte noch einmal, dass das DFB-Präsidium geschlossen der Meinung sei, dass Löw jetzt genau der richtige sei, um die notwendigen Konsequenzen zu ziehen. "Wir haben einen unglaublich motivierten und engagierten Bundestrainer erlebt, der genau weiß wo er ansetzen muss!", sagt Grindel.

Seit dem historischen Aus in der WM-Vorrunde hatte Löw zusammen mit seinen Assistenten Marcus Sorg und Thomas Schneider sowie mit Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff "ständig" an dieser Analyse gearbeitet. "Das Trainerteam hat sich mehrfach getroffen. Wir haben wahnsinnig viele Daten gesammelt. Natürlich wollten wir auch das Ende dieser WM abwarten, um zu sehen, wo geht der Trend im Fußball hin, wer wird Weltmeister. Wir haben nun dem Präsidium eine detaillierte Analyse vorgelegt", sagte Löw.

Ansatzpunkte Einstellung und Spielauffassung

Anders als bislang angekündigt sollen die Konsequenzen und Maßnahmen rund um die Nationalmannschaft erst am 29. August bei der Präsentation des Kaders für die beiden anstehenden Länderspiele präsentiert werden. Im Interview mit dfb.de führte Löw zumindest zwei Punkte an, an denen man ansetzen wolle: "Die liegen in der Einstellung und in unserer Spielauffassung. Es muss uns wieder gelingen, wie in den Jahren zuvor, dass man unseren Spielern die Freude, den Spaß, die Leidenschaft für Deutschland zu spielen anmerkt - auf und neben dem Platz." Dazu sollen die aktuellen Trend aus dem Weltfußball in die Spielauffasunng seiner Mannschaft einfließen.