Länderspiel Deutschland - Brasilien Löw will mit Gomez starten und Wagner testen

Fußball-Weltmeister Deutschland ist bereit für den Test gegen Brasilien - und will es offensiv angehen. Bundestrainer Joachim Löw will mit Stürmer Mario Gomez in der Spitze starten, Sandro Wagner vom FC Bayern soll voraussichtlich in der zweiten Halbzeit ran.