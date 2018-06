Besuch der Kanzlerin Ablenkung nach der Testspielpleite

Ein wenig Abwechslung nach der Pleite gegen Österreich: Am Tag nach der 1:2-Testspielpleite kam Bundeskanzlerin Angela Merkel in das WM-Trainingslager der deutschen Mannschaft nach Eppan.

Merkel traf um kurz nach 18 Uhr bei strahlendem Sonnenschein im im DFB-Quartier ein. Nach einem gemeinsamen Essen posierte Merkel mit der Mannschaft für ein Foto. "Es war eine große Ehre, die Kanzlerin in unserer Mitte zu haben und mit ihr persönlich ins Gespräch zu kommen", twitterte der DFB.

Diskussionen um Streichkandidaten

Merkel informierte sich unter anderem über den Stand der Vorbereitungen für die Weltmeisterschaft und wünschte den Spielern wie vor früheren Turnieren persönlich viel Glück und Erfolg.

Am Sonntag standen für Löw intern wichtige Entscheidungen an. Bis 12 Uhr am Montag muss er dem Weltverband FIFA seinen endgültigen 23er-Kader für die WM in Russland melden.