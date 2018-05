Frust nach WM-Aus Sandro Wagner erklärt Nationalmannschafts-Rücktritt

"Für mich ist klar, dass ich mit meiner Art, immer offen, ehrlich und direkt Dinge anzusprechen, anscheinend nicht mit dem Trainerteam zusammenpasse", wird Wagner in einem Zeitungsinterview zitiert. Der 30-Jährige, schon immer ein Mann klarer Worte, schießt deutliche Giftpfeile Richtung Bundestrainer Joachim Löw und seinen Betreuerstab. Der Stürmer war, für viele überraschend, am Dienstag (15.05.18) nicht in das 27-köpfige vorläufige Aufgebot des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für die WM 2018 in Russland (14. Juni bis 15. Juli) berufen worden.

Statt Wagner wurden die Stürmer Timo Werner (Leipzig), Mario Gomez (Stuttgart) und Nils Petersen (Freiburg) nominiert. Bundestrainer Joachim Löw begründete die durchaus überraschenden nicht-Nominierungen - neben Wagner fehlt auch der 2014er-Finaltorschütrze Mario Götze - sachlich: "Ich hoffe, dass er wiederkommt. Es tut mir für ihn persönlich leid. Das Gleiche gilt für Sandro Wagner. Da haben Kleinigkeiten entschieden."

Wagner: "Bin enttäuscht"

"Ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich nicht enttäuscht bin. Die WM wäre eine tolle Sache gewesen", so Wagner im Interview weiter. Er fügte aber auch an: "Ernst nehmen kann ich das natürlich nicht, aber wie ich schon oft gesagt habe, gibt es weitaus wichtigere Dinge im Leben außer Fußball." Wagner hatte erst im vergangenen Juni in einem Testspiel gegen Dänemark in der Nationalmannschaft debütiert und war Teil des siegreichen Confed-Cup-Teams im vergangenen Sommer. In acht Länderspielen traf Wagner fünf Mal.

In der Winterpause war Wagner von Hoffenheim zu seinem Jugendklub FC Bayern zurückgewechselt, unter anderem auch, um seine Chancen auf die WM-Teilnahme zu erhöhen. In der zurückliegenden Bundesliga-Saison schoss er 12 Tore. Petersen, der zur WM darf, war mit 15 Toren bester deutscher Stürmer der abgelaufenen Spielzeit. Der Olympia-Zweite von Rio 2016 hat bislang kein Länderspiel für die Nationalmannschaft bestritten. Der Nationalmannschaft wünschte Wagner dennoch alles Gute: "Meinen Jungs wünsche ich nur das Beste in Russland und hoffe, dass sie als Weltmeister zurückkommen."