Vor dem Länderspiel gegen Österreich Gomez gefährdet - Neuer besteht U20-Test

Am Samstag steht für Joachim Löws Team das erste richtige Vorbereitungsspiel des Trainingslagers an. Manuel Neuer ist nach einem Test im Kasten der U20 bereit für seinen Einsatz. Gefährdet ist hingegen der Einsatz von Mario Gomez.

Bei einem besonderen Testspiel stand Neuer im Tor des deutschen U20-Nachwuchses gegen seine eigenen Kollegen. Dabei zeigte der Kapitän der DFB-Auswahl zwei, drei beeindruckende Paraden mit "tollen Reflexen", berichtete Bayern-Kollege Niklas Süle hinterher.

Der konnte seinem Keeper zwar nicht entscheidend prüfen. Trotzdem zeigte er sich beeindruckt über die Präsenz des Kapitäns: "Ich habe schwer in die Röhre geguckt, als Manuel nach seiner Verletzung sofort wieder durch die Bude geflogen ist. Seine Ausstrahlung ist einmalig. Er ist der Beste". Bezwungen wurde Neuer in dem Test nur von Thomas Müller per Elfmeter und Julian Draxler. Am Samstag (18.00 Uhr) soll Neuer dann in Klagenfurt gegen Österreich seinen WM-Härtetest bestreiten.

Gomez fraglich, Boateng noch nicht fit

Der Einsatz von Torjäger Mario Gomez hingegen ist wegen muskulärer Probleme fraglich. Während des Tests gegen die U20-Auswahl hatte er auch schon pausiert und stattdessen eine Laufeinheit absolviert. Definitiv fehlen werden Bundestrainer Joachim Löw Toni Kroos und Jérôme Boateng. Kroos reist nach dem Champions-League-Triumph mit Real Madrid erst am Samstag nach Südtirol, Boateng befindet sich nach seiner Muskelverletzung im Adduktorenbereich noch im Aufbautraining.