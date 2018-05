DFB-Trainingslager Kader fast komplett - Boateng mit angereist

Der vorläufige WM-Kader des Weltmeisters wird am Freitag (25.05.18) fast komplett sein. Zu den bisher 19 Akteuren, die schon zwei Tage im Trainingscamp für die Fußball-WM gearbeitet haben, kommen sechs weitere dazu. Mats Hummels reiste mit dem nach einer Oberschenkelverletzung noch angeschlagenen Jérôme Boateng per Auto an. Die letzten Meldungen der Ärzte seien nach einer Untersuchung von Boateng in München positiv gewesen, erklärte Teammanager Oliver Bierhoff.

Auch Thomas Müller, Joshua Kimmich und Niklas Süle sowie Torwart Marc-André ter Stegen und Antonio Rüdiger stoßen nach einigen Tagen Sonderurlaub zum Aufgebot. Mit Ausnahme von Toni Kroos, der noch mit Real Madrid das Champions-League-Finale gegen Liverpool bestreiten wird, stehen Löw dann alle Nationalspieler zur Verfügung.

Bierhoff: "Bock, etwas Großes zu erreichen"

Man sei "harmonisch, fokussiert und zielstrebig", so Bierhoff. Die Spieler hätten "richtig Bock auf die Nationalmannschaft und die WM. Alle haben Bock, etwas Großes zu erreichen." Auch Freiburgs Petersen, der überraschend zum vorläufigen WM-Kader gehört, hat die Chance sich zu beweisen. "Es ist wichtig zu sehen, wie passt er sich dem Niveau bei uns an," hatte Löw angekündigt. Bierhoff hat wenig Bedenken. Er "ist ein wacher Spieler", sagt der ehemalige Nationalstürmer. Natürlich weiß er, dass wir noch nicht den endgültigen Kader besetzt haben.

Petersen: "Habe als Joker gut funktioniert"

Für Petersen ist die Berufung "eine wahnsinnige Geschichte." Der 29-Jährige fühlt sich im Team gut aufgehoben. "Ich kenn die Jungs ja auch schon ein bisschen." Für den Stürmer ist klar: "Der Titel als Joker hat mich sicher zur Nationalmannschaft gebracht."