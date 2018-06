Jogi Löw DFB-Kader-Bekanntgabe: Leno, Petersen, Tah und Sané nicht dabei

Seit der Beförderung zum Bundestrainer 2006 hat er vor jedem Turnier einen Kader mit mehr als 23 Fußballern nominiert. Auch diesmal waren vier zusätzliche Aktive im Trainingslager dabei. Jetzt hat sich der Coach aber festgelegt. Kapitän Manuel Neuer wird als Nummer eins im Tor stehen. "Er hat uns nochmal bestätigt, dass er sich 100 Prozent fit fühlt und dass der Fuß keine Probleme gemacht hat", betonte der Bundestrainer. Der Torhüter selbst versicherte, er sei überzeugt, den Belastungen der WM standhalten zu können. Bayer-Keeper Leno hingegen tritt die Heimreise an. Weiterhin nicht dabei sind Petersen vom Freiburger SC, der Leverkusener Tah und der für Manchester City spielende Sané.

"Die Entscheidung war wahnsinnig knapp. Bei einem 100-Meter-Lauf bei Olympia müsste man ein Zielfoto machen." Bundestrainer Joachim Löw

"Es gibt schönere Tage im Amt eines Bundestrainers. Die vier Spieler waren auch eingeladen, weil wir von ihrer Qualität überzeugt waren", sagte Löw zu seiner Auswahl. Besonders Wert legte er dabei auf die "Ausgewogenheit und doppelte Besetzung auf allen Positionen", sagte der Coach. Seine Entscheidung hatte er bereits am Morgen den Spielern und der Mannschaft bekanntgegeben.

Nachnominierung nur im Fall einer Verletzung möglich

20 Feldspieler und drei Torhüter erhielten damit jetzt ihr endgültiges WM-Ticket. Neben Neuer vertraut Löw dabei acht weiteren Weltmeistern von 2014. Die Meldung des Kaders bei der FIFA wurde somit fristgerecht erledigt. Nur im Fall einer Verletzung dürfte der Bundestrainer bis 24 Stunden vor dem Anpfiff des ersten WM-Spieles am 17. Juni gegen Mexiko noch einen Ersatzspieler nachnominieren.

Training, letztes Testspiel, Anreise zur WM

Löws WM-Mannschaft trainiert weiterhin in Eppan. Am 8. Juni folgt das letzte Testspiel: Der Gegner in Leverkusen ist Saudi-Arabien. Am 12. Juni bezieht die Mannschaft ihr WM-Quartier in Vatutinki. Nach Mexiko trifft die DFB-Elf in der Vorrunde am 23. Juni auf Schweden und vier Tage später auf Südkorea.

Das deutsche Aufgebot zur WM 2018

Tor

1 Neuer, Manuel 27.03.1986 Bayern München 75 Länderspiele/0 Tore

22 ter Stegen, Marc-André 30.04.1992 FC Barcelona 19/0

12 Trapp, Kevin 08.07.1990 Paris St. Germain 3/0



Abwehr

2 Plattenhardt, Marvin 26.01.1992 Hertha BSC 6/0

3 Hector, Jonas 27.05.1990 1. FC Köln 37/3

4 Ginter, Matthias 19.01.1994 B. M'gladbach 17/0

5 Hummels, Mats 16.12.1988 Bayern München 63/5

16 Rüdiger, Antonio 03.03.1993 FC Chelsea 24/1

17 Boateng, Jerome 03.09.1988 Bayern München 70/1

18 Kimmich, Joshua 08.02.1995 Bayern München 28/3

15 Süle, Niklas 03.09.1995 Bayern München 10/0



Mittelfeld

6 Khedira, Sami 04.04.1987 Juventus Turin 74/7

7 Draxler, Julian 20.09.1993 Paris St. Germain 43/6

8 Kroos, Toni 04.01.1990 Real Madrid 82/12

10 Özil, Mesut 15.10.1988 FC Arsenal 89/23

13 Müller, Thomas 13.09.1989 Bayern München 90/38

19 Rudy, Sebastian 28.02.1990 Bayern München 24/1

20 Brandt, Julian 02.05.1996 Bayer Leverkusen 15/1

21 Gündogan, Ilkay 24.10.1990 Manchester City 25/4

14 Goretzka, Leon 06.02.1995 Schalke 04 15/6

11 Reus, Marco 31.05.1989 Borussia Dortmund 30/9



Angriff

9 Werner, Timo 06.03.1996 RB Leipzig 13/7

23 Gomez, Mario 10.07.1985 VfB Stuttgart 74/31



Trainer: Löw, Joachim, 03.02.1960 (58)