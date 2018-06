Nationalmannschaft Löw und die Qual der Wahl

Noch vor Beginn des Abschlusstrainings in Eppan führte Löw auf dem Platz ein längeres Gespräch mit Torwart Marc-André ter Stegen. Viele Beobachter deuten das so, als müsse sich der 26-Jährige vom FC Barcelona bei der WM wieder als Nummer 2 hinter Manuel Neuer einfügen müssen. Dass der Kapitän am Samstag (18.00 Uhr) in Klagenfurt seinen letzten Härtetest besteht, daran zweifelt kaum mehr jemand.

Klaps und Handschlag nach längerem Gespräch

Löw hatte bereits öffentlich verkündet, dass Neuer nur als Nummer 1 mit nach Russland fahren würde. Während des rund siebenminütigen Gesprächs hatten die anderen drei Schlussmänner inklusive Neuer ihr Aufwärmprogramm schon begonnen. Löw gab ter Stegen am Ende des Vier-Augen-Gesprächs einen Klaps auf die Schulter. Beide gingen mit einem Handschlag auseinander.

Am Vormittag hatte Löw das Abschlusstraining mit 25 Spielern bestritten. Auf dem Trainingsplatz in Eppan fehlten nur Jérôme Boateng und Toni Kroos. Beide werden auch am Samstag nicht zum Einsatz kommen. Abwehrspieler Boateng befindet sich nach einer Oberschenkelverletzung im Aufbautraining. Kroos wird nach einem Sonderurlaub im Anschluss an den Champions-League-Sieg mit Real Madrid erst am Samstag nach Südtirol reisen.