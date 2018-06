Nationalmannschaft "Erdogan-Affäre" und kein Ende?

Diesen Ballast im WM-Gepäck hätte sich der Fußball-Weltmeister gerne erspart. Der Wirbel um die Fotos von Özil und Gündogan mit dem türkischen Präsidenten ebbt auch nach vier Wochen nicht ab. Beim 2:1 im letzten WM-Test der deutschen Nationalmannschaft gegen Saudi-Arabien waren die Pfiffe vieler Fans gegen Gündogan lauter und ausdauernder als eine Woche zuvor beim 1:2 in Österreich. "Das hat mich schon geschmerzt, weil eine Mannschaft auch davon lebt, dass jeder Spieler unterstützt wird. Wenn ein Nationalspieler ausgepfiffen wird von der Einwechslung über alle Aktionen bis zum Ende, dann gefällt mir das natürlich nicht", sagte Joachim Löw.

Löw genervt: "Irgendwann muss mal gut sein"

Den Bundestrainer nerven nicht nur die vielen Fragen zum Dauerthema um die beiden in Gelsenkirchen geborenen Nationalspieler mit türkischen Wurzeln. Am liebsten wäre ihm, er könnte das Thema mit einem Handschlag beenden. In der ARD-Sportschau sagte er: "Ich weiß nicht, was Ilkay noch tun soll. Irgendwann muss jetzt mal gut sein." Doch nun muss Löw auch um die WM-Form der beiden Profis fürchten - und um einen Stimmungsdämpfer für den Titelverteidiger. Denn wie die bis zu 10.000 deutschen Fans bei den WM-Spielen reagieren, weiß niemand.

Rauball: "Der DFB hat das unterschätzt"

Deutlich ist aber, dass die Debatte bei den Anhängern und in der Öffentlichkeit nicht einfach so zu beenden ist, wie das Teammanager Oliver Bierhoff wünscht. Am Tag nach seiner Basta-Ansage zum Ende des Trainingslagers wurde die Angelegenheit prompt wieder größer. "Das Thema ist in der Tat unterschätzt worden", kritisierte Liga-Präsident Reinhard Rauball in der "Bild am Sonntag". "Und ich glaube auch, dass man es nicht alleine mit den Maßnahmen und Erklärungen, die bisher erfolgt sind, aus der Welt schaffen kann", sagte er zum Krisenmanagement. Rauball sprach von der Sorge, es könnte einen "dauerhaften Schaden bei beiden Sportlern" geben.

Rauball beobachtete, dass "die Reaktionen gegenüber den ersten Tagen eher noch zugenommen haben". Seine Sorge sei, "dass der richtige Zeitpunkt für eine solche Maßnahme entweder schon vorbei oder sehr schwer nachzuholen ist. Trotzdem muss es schnell gemacht werden." Rauball ist der erste Fußballfunktionäkritisch zum Krisenmanagement des DFB geäußert hat.