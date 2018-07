Weiter mit Joachim Löw DFB bestätigt: Löw bleibt Bundestrainer

"In einem persönlichen Gespräch hat Joachim Löw der Spitze des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) bestätigt, dass er seine Tätigkeit als Bundestrainer fortsetzen und den Neuaufbau der Mannschaft mit Blick auf die kommenden Aufgaben auch in Zukunft gestalten möchte", heißt es in der Erklärung des Verbandes.

"Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, das der DFB weiterhin geschlossen in mich setzt, und ich spüre trotz der berechtigten Kritik an unserem Ausscheiden auch generell viel Rückhalt und Zuspruch." Joachim Löw

In der Verbandszentrale in Frankfurt am Main hatte die WM-Delegation mit DFB-Präsident Reinhard Grindel, DFL-Präsident Dr. Reinhard Rauball, dem 1. Vizepräsidenten Dr. Rainer Koch, Generalsekretär Friedrich Curtius, Vizepräsident Peter Peters sowie Oliver Bierhoff als zuständigem Direktor Nationalmannschaften zuvor einen offenen Austausch über die WM in Russland und das Aus in der Vorrunde geführt.

Weiterhin volles Vertrauen

In dem Gespräch hatte die Delegation noch einmal unterstrichen, dass Löw die Unterstützung des gesamten Präsidiums genieße und ihm vertraut werde, die richtigen Schlüsse aus dem sportlichen Abschneiden bei der WM zu ziehen. Löw habe seinerseits deutlich gemacht, dass er bei aller Enttäuschung über das sportliche Resultat ungebrochene Motivation und Energie verspüre, die Mannschaft auf die anstehenden Herausforderungen vorzubereiten.

Tiefgehende Analyse angekündigt

Oliver Bierhoff und Joachim Löw müssen nun das WM-Aus aufarbeiten.

Gemeinsam kam man überein, dass eine überstürzte und oberflächliche Bewertung wenig Sinn mache. In den kommenden Wochen werden das Trainerteam um Löw sowie Bierhoff eine tiefgehende Analyse vornehmen und die daraus gewonnenen Erkenntnisse und Konsequenzen noch vor dem nächsten Länderspiel dem Präsidium vorstellen.

Bereits am vergangenen Freitag hatte sich die Verbandsführung in einer Telefonkonferenz dafür ausgesprochen, trotz des WM-Debakels mit Löw weitermachen zu wollen. DFB-Chef Reinhard Grindel hatte dessen Vertrag im Mai schon vorzeitig bis zur nächsten WM-Endrunde 2022 in Katar verlängert.

Seit 2006 im Amt

2006 übernahm Löw den Posten des Bundestrainers von Jürgen Klinsmann. Seit der Zeit schuf er einen neuen Stil im deutschen Fußball: weg von Rumpelfußball hin zu Mut, Klarheit, Geschwindigkeit und Attraktivität. Der Erfolg gab ihm recht: 2014 wurde Deutschland Fußball-Weltmeister.

Vertragsverlängerungen trotz geplatzter Titelträume 2008, 2010 und 2012

Auf dem Weg zum Titel musste Löw auch Rückschläge hinnehmen. Bei der EM 2008 und der WM 2010 platzte der Titeltraum jeweils gegen Spanien ganz knapp. Trotzdem verlängerte der damalige DFB-Chef Theo Zwanziger nach der erfolgreichen WM-Qualifikation im Jahr 2009 Löws Vertrag ganz einfach per Handschlag. 2012 vercoachte sich der Bundestrainer, der EM-Traum endete mit einem 1:2 gegen Italien im Halbfinale. Der erstmals heftig kritisierte Löw brauchte lange, um sich wieder zu finden. Er hielt eine Wutrede: "Unser Weg stimmt." Ein Jahr später löste er das Ticket zur WM in Brasilien bravourös. Sein Team sei in der Quali das "Maß aller Dinge" gewesen, meinte er danach. Und erneut wurde sein Vertrag verlängert.

Mutige Erneuerung, der Lohn: die Weltmeisterschaft 2014

Selbst gegen heftigen Widerstand prägte Löw internationale Trends, etwa als er bei der WM 2010 in Südafrika die blutjunge Generation um Manuel Neuer, Mesut Özil, Boateng und Mats Hummels, von U-21-Europameistern zu Stammkräften des Nationalteams beförderte. Jugend, Frische, Belastbarkeit seien "wertvoller als Erfahrung", sagte er damals und erntete bei der älteren Generation um Michael Ballack und Torsten Frings kopfschütteln. Doch mit genau dem Stil, "der genau zu dieser Mannschaft passt", führte der einstige Freiburger Profi die DFB-Elf wieder in die Weltspitze und krönte dies mit dem WM-Titel 2014.

Großes Reinemachen nach dem Drama von Russland

2017 gewann er mit einer jungen Mannschaft den Confed-Cup - die meisten DFB-Stars, wie Kroos oder Hummels, waren nicht dabei. Die Qualifikation zur WM war ein Spaziergang - Deutschland galt als unbesiegbar. Doch anstatt wie 2010 auf die erfolgreichen jungen Spieler zusetzen, vertraute Löw bei der WM 2018 auf seine altgedienten Akteuren - und das ging schief.

"Ich muss die Verantwortung dafür übernehmen", sagte Löw direkt nach dem bitteren Vorrunden-Aus. "Vieles, das wir uns aufgebaut haben", sei an der Wolga kaputtgegangen. Dass sich der Bundestrainer entschlossen hat, ist mutig. Jetzt muss er es schaffen, die demoralisierte Mannschaft wieder zu einer erfolgreichen Einheit zu formen. Nach dem Aus in Kasan hatte Löw bereits "tiefgehende Maßnahmen" angekündigt. Am 6. September spielt die Nationalelf gegen Frankreich - bis dahin hat der Bundestrainer viel zu tun.