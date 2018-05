Bundestrainer Löw im ARD-Interview Manuel Neuer nur als Nummer eins zur WM

Manuel Neuer fährt nur als Nummer eins mit zur Fußball-WM nach Russland. Das erklärte Bundestrainer Joachim Löw in einem Interview mit der ARD-Sportschau im Trainingslager in Eppan.

"Wenn er dabei sein wird, dann wird er sicherlich spielen", sagte Löw auf die Frage nach Manuel Neuer. "Wenn wir uns entscheiden, ihn dann auch mitzunehmen und er wirklich auch gesund ist. Und er selber das Gefühl hat, in guter Verfassung zu sein, dass alle Abläufe stimmen", ergänzte Löw. Der Kapitän selbst steht nach achtmonatiger Wettkampfpause kurz vor seinem Comeback..

Spielpraxis gegen die U20 und in der Partie gegen Österreich

Am Montag und am Mittwoch soll Neuer in Testspielen gegen die deutsche U20-Auswahl wieder erste Spielpraxis sammeln. Außerdem könnte er beim Länderspiel in Klagenfurt gegen Österreich (2. Juni) eingesetzt werden. Damit hätte der Torhüter die von den Verantwortlichen geforderte Spielpraxis gessammelt. Der Torhüter des deutschen Meisters Bayern München hatte wegen eines Mittelfußbruchs seit September kein Spiel mehr bestritten.

Trapp oder Leno könnten zurückbleiben

Sollte Neuer den Sprung nach Russland tatsächlich noch schaffen, wäre Marc-Andre ter Stegen die Nummer zwei. Löw müsste dann noch entscheiden, ob er Kevin Trapp oder Bernd Leno mit zur Endrunde (14. Juni bis 15. Juli) nimmt.