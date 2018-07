Özil-Rücktritt Bundestrainer Löw war vorab nicht informiert

"Weder der Bundestrainer noch ich waren vorab informiert", klagte Löw-Berater Harun Arslan laut Medienberichten. Özils Berater Erkut Sögüt hatte den DFB anscheinend ausschließlich darüber informiert, dass es eine Stellungnahme seines Klienten geben würde. Wie der Bundestrainer das Statement seines früheren Lieblingsspielers aufgenommen hat, ist nicht bekannt.

Politische Diskussion geht weiter

Der Fall Özil hat unterdessen längst die politische Ebene erreicht. Er heizt die Integrations-Debatte in Deutschland weiter an. Mehrere deutsche Politiker forderten den Rücktritt von DFB-Präsident Reinhard Grindel. Sowohl aus Regierungskreisen als auch aus der Opposition. Auch in der internationalen Presse ist Özil ein Thema. Vor allem in der Türkei wird der 29-Jährige in den meisten Medien für seinen Schritt gefeiert. Die Zeitung "Sabah" schrieb beispielsweise: "Mesut Özil hat das schönste Tor gegen den Rassismus geschossen."