DFB-Trainingslager beendet Guter Abschluss wäre ein Sieg im Testspiel gegen Saudi-Arabien

Die Bilanz von Nationalmannschafts-Manager Oliver Bierhoff nach dem Trainingslager in Südtirol ist durchwegs positiv: Dementsprechend betonte er, dass "alle ein bisschen traurig waren, dass wir schon gehen müssen". Trotz der guten Atmosphäre und dem Zusammenhalt sei nach der langen Vorbereitungszeit jeder im Team froh, "dass es losgeht" in Richtung Russland.

Özil nicht dabei, Boateng fraglich, Einsatzgarantie für Werner

Den Abschluss der WM-Vorbereitung bildet das Testspiel am Freitag (19.30 Uhr/Das Erste) in Leverkusen gegen Saudi-Arabien. Bundestrainer Joachim Löw muss dabei auf Mesut Özil verzichten. Der Spielmacher des FC Arsenal hat im Länderspiel in Österreich (1:2) eine Knieprellung erlitten und absolvierte im Trainingslager in Eppan nur das Aufwärmprogramm mit seinen Teamkollegen. Die Verantwortlichen betonten aber, es sei eine reine Vorsichtsmaßnahme, die WM-Teilnahme Özils sei nicht in Gefahr. Bei Jérôme Boateng werden am Abend die Ärzte nochmals konsultiert, sagte Stürmercoach Miroslav Klose. Eine feste Zusage für das Spiel gab er Timo Werner, er soll von Beginn an auflaufen.

"Österreich abhaken", mit einem Sieg in Richtung WM

Abwehrspieler Jonas Hector versicherte, das Österreichspiel sei aufgearbeitet, bereits gegen Saudi-Arabien verspricht er eine verbesserte Defensive und Offensive. Schließlich wünscht sich Manager Bierhoff "als guten Abschluss des Trainingslagers" einen Sieg.