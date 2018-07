2:0 gegen England Belgien erreicht erstmals WM-Platz drei

Belgiens Nationalmannschaft hat durch den 2:0-Sieg gegen England mit Platz drei bei der Weltmeisterschaft den größten Erfolg in ihrer WM-Geschichte erzielt. Den "Three Lions“ bleibt als Trostpflaster vermutlich die Torjägerkrone für Harry Kane.

Belgien erwischte einen tollen Auftakt. Romelu Lukaku passte raus auf Nacer Chadly, der legte auf für Thomas Meunier in der Strafraummitte. Der drückte den Ball (4.) aus fünf Metern mit dem Schienbein in den Kasten zur 1:0-Führung. Damit nicht genug: Pickford musste gegen Kevin De Bryuyne (12.) mit einer Glanztat retten. England hingegen zeigte nach rund einer Viertelstunde den ersten Abschlussversuch. FabianDelph versuchte es aus der Distanz (14.) mit einem Flachschuss, der aber viel zu harmlos ausfiel. Kane rutschte in aussichtsreicher Position (24.) aus, die Kugel verfehlte das Tor trotzdem nur um Zentimeter. Youri Thielemans zielte auf der Gegenseite (35.) knapp über den Kasten.

Belgien verteidigt und legt nach zum 2:0

Englands Trainer Gareth Southgate reagierte und brachte nach der Halbzeitpause zwei schnelle Youngster: Marcus Rashford und Jesse Lingard. Aber egal, was die "Three Lions" machten, die Abwehrspieler Belgiens brachten stets einen Fuß dazwischen. Einen Schuss von Eric Dier fischte Toby Aldeweireld (70.) von der Linie. Belgien hingegen verwandelte durch Eden Hazard (82.) zum 2:0.

Torjägerkrone in den Händen von Kane

Lukaku sprang der Ball noch einmal vom Fuß, sonst hätte er sein Torkonto von bislang von bislang vier Treffern nochmals aufbessern können. Stattdessen bleibt die Torjägerkrone in den Händen von Harry Kane (sechs Treffer). Und die kann ihm im Finale nur noch jemand entreissen, falls im Finale jemand außergewöhnlich oft trifft. Belgien hingegen feiert den größten WM-Erfolg: Bislang hatten die roten Teufel im nur einmal Jahr 1986 an einem Spiel um Platz drei teilgenommen und dieses gegen Frankreich verloren. Die nach dem Halbfinal-Aus sichtlich gefrusteten Engländer verloren nach 1990 auch ihr zweites WM-Spiel um Platz drei.

Belgien - England 2:0 (1:0)

Belgien: Courtois/FC Chelsea - Alderweireld/Tottenham Hotspur, Kompany/Manchester City, Vertonghen/Tottenham Hotspur - Meunier/Paris St. Germain, Tielemans/AS Monaco ab 78. Dembele/Tottenham Hotspur, Witsel/Tianjin Quanjian, Chadli/West Bromwich Albion ab 39. Vermaelen/FC Barcelona - De Bruyne/Manchester City, Lukaku/Manchester United ab 60. Mertens/SSC Neapel, Eden Hazard/FC Chelsea. - Trainer: Martinez

England: Pickford/FC Everton - Jones/Manchester United, Stones/Manchester City, Maguire/Leicester City - Trippier/Tottenham Hotspur, Loftus-Cheek/FC Chelsea ab 84. Alli/Tottenham Hotspur, Dier/Tottenham Hotspur, Delph/Manchester City, Rose/Tottenham Hotspur 46. Lingard/Manchester United - Sterling/Manchester City ab 46. Rashford/Manchester United, Kane/Tottenham Hotspur. - Trainer: Southgate



Tore: 1:0 Meunier (4.), 2:0 Eden Hazard (82.)

Gelbe Karten: Witsel - Stones, Maguire (2)

Schiedsrichter: Alireza Faghani (Iran)

Zuschauer: 64.406 (ausverkauft)