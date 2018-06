WM-Auftakt für den DFB Löws Startelf: So spielt Deutschland gegen Mexiko

Mesut Özil steht in der Startelf der deutschen Fußball-Nationalmannschaft beim WM-Auftakt gegen Mexiko (17.00 Uhr/B5 aktuell). Bundestrainer Joachim Löw hält dem Spielmacher des FC Arsenal nach überstandener Knieprellung und trotz der Erdogan-Affäre auch in Moskau die Treue. Özil bildet gemeinsam mit Thomas Müller und Julian Draxler die offensive Mittelfeldreihe hinter Stürmer Timo Werner.

Marco Reus sitzt zunächst auf der Bank. Der erkrankte Jonas Hector wird als Linksverteidiger von Marvin Plattenhardt ersetzt. Die Viererkette vor Torhüter Manuel Neuer bilden damit Joshua Kimmich, Jerome Boateng, Mats Hummels und Plattenhardt. Im defensiven Mittelfeld vertraut Löw wie erwartet Toni Kroos und Sami Khedira. Insgesamt stehen acht Weltmeister von 2014 beim Turnierauftakt in der Startelf des Deutschen Fußball-Bundes (DF

Die deutsche Aufstellung:

1 Neuer - 18 Kimmich, 17 Boateng, 5 Hummels, 2 Plattenhardt - 8 Kroos, 6 Khedira - 13 Müller, 10 Özil, 7 Draxler - 9 Werner. - Trainer: Löw

Positive Bilanz gegen Mexiko

Von elf Vergleichen gegen den Weltranglisten-15. Mexiko hat die deutsche Mannschaft nur einen verloren. Diese Niederlage liegt 33 Jahre zurück: Am 15. Juni 1985 siegten die Mittelamerikaner in Mexiko-Stadt in einem Freundschaftsspiel mit 2:0 gegen das Team von Franz Beckenbauer. Fünf Partien gewann Deutschland, fünf gingen unentschieden aus. Alle drei Duelle bei WM-Endrunde beendete die DFB-Auswahl als Gewinner. Das letzte Aufeinandertreffen ist noch in guter Erinnerung: Beim Confed Cup 2017 gewann das Löw-Team das Halbfinale in Sotschi nach Toren von Leon Goretzka (2), Timo Werner und Amin Younes mit 4:1.