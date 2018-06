WM-Spieltag "Endspiel" für DFB-Team mit Brandt und Gomez?

Nach dem WM-Fehlstart ist der Druck für den Weltmeister riesengroß. Gegen Schweden muss ein Sieg her, sonst droht das Aus. Taktisch muss sich einiges ändern. Personalwechsel sind wahrscheinlich.

Bei einer Niederlage könnte die deutsche Turnierreiseschon nach der Vorrunde vorbei sein. In diesem Fall wäre der Titelverteidiger sicher in der Gruppenphase gescheitert, wenn Mexiko zuvor gegen Südkorea gewinnt oder ein Unentschieden erreicht. Bei einem Remis wird es für Joachim Löws Mannschaft knapp, dann müsste Schweden am letzten Spieltag gegen Mexiko verlieren und das DFB-Team gegen Südkorea gewinnen.

Turnier-Modus in der Vorrunde

Die Mannschaften, die Platz eins oder zwei einer Gruppe belegen, kommen ins Achtelfinale.



Bei Punktgleichheit gelten zunächst die Tordifferenz, dann die Zahl der mehr erzielten Tore. Nur falls hier ebenfalls Gleichheit herrscht, wird der direkte Vergleich herangezogen. Wenn selbst das keine Entscheidung bringt, zählt die Fairplaywertung. Bringt das auch keine Entscheidung, wird gelost.

Hector wieder fit - Rüdiger wohl für Hummels

Julian Brandt oder Marco Reus könnten Julian Draxler links offensiv ersetzen, Mario Gomez für Timo Werner in den Sturm rücken. Jonas Hector dürfte nach überstandenem Infekt Marvin Plattenhardt als Linksverteidiger ablösen. Sicher scheint, dass Mats Hummels wegen seiner Halswirbelverletzung nicht spielt. Ihn dürfte Antonio Rüdiger ersetzen.

"Das hat Deutschland immer stark gemacht, die Mentalität von elf Kriegern. Die müssen wir wieder reinbekommen." Vize-Kapitän Sami Khedira

Lücken zwischen den Mannschaftsteilen schließen

Taktisch muss die Mannschaft sowohl vorne als auch hinten effektiver agieren und ihr Zusammenspiel verbessern. Desweiteren ist Kampfbereitschaft gefragt. "Es sind zwei, drei einfache Sachen, die uns deutlich stabiler machen. Unser Mittelstürmer sollte nicht für die Absicherung eines Angriffs zuständig sein. Sonst haben wir ein Problem", sagte Mats Hummels. Jetzt müssen die riesigen Lücken zwischen den einzelnen Mannschaftsteilen geschlossen werden. Aber auch Schweden wird kompakt stehen und auf deutsche Ballverluste lauern. Da ist Geduld gefragt. "Es wird die Kunst sein, von Anfang an Druck zu machen", so Hummels weiter und fordert "ein druckvolles, dominantes Spiel, ohne dabei ins komplette Risiko zu gehen."

Schweden glaubt an Achtelfinaleinzug

Der Respekt der Schweden vor Weltmeister Deutschland ist zwar unverändert groß, aber das Team um den Leipziger Emil Forsberg glaubt an seine Chance und den Einzug ins Achtelfinale. Innenverteidiger Pontus Jansson wird wohl im Team bleiben, für Manchester Uniteds Lindelöf bliebe so zunächst die Bank.